Dr Popević se oglasio o Dačićevom zdravstvenom stanju, najavio još dopunskih dijagnostičkih testova

Danas pre 4 sati  |  FoNet
Dr Popević se oglasio o Dačićevom zdravstvenom stanju, najavio još dopunskih dijagnostičkih testova
– Njegovo stanje nepromenjeno, stabilno. Sada smo dobili priliku, zbog stabilizacije njegovog stanja, da uradimo još dopunskih dijanostičkih testova i to je sve što u ovom momentu mogu da kažem – rekao je pomoćnik direktora Klinike za pulmologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije Spasoje Popević u novom obraćanju javnosti o zdravstvenom stanju ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića. On je poručio da će više informacija o stanju ministra moći da podeli u
Ivica Dačić

