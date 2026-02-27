MUP: Pritvor do 30 dana maloletniku osumnjičenom za bacanje bombe u Beogradu

Viši sud u Beogradu je danas uhapšenom maloletniku, osumnjičenom da je 9. februara rano ujutro u Braničevskoj ulici bacio bombu na jedan ugostiteljski objekat, odredio pritvor do trideset dana, saopšteno je večeras.

Osumnjičen je za nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. To je saopštilo Ministarstva unutrašnjih poslova čiji pripadnici su maloletnika uhapsili po nalogu Višeg javnog tužilaštva za maloletnike u Beogradu. Ranije su mediji objavili da je taj maloletnik 9. februara oko 4 časa ujutro ispred vinoteke na Vračaru bacio ručnu bombu koja nije eksplodirala, te niko nije povređen, niti je bilo materijalne štete.