Nekadašnji trener Crvene zvezde posle eliminacije od Lila: Promašivanje stranaca godinama je jako skup sport

Danas pre 1 sat  |  N. Radojević
Crvena zvezda nije uspela da eliminiše Lil u plej-ofu Lige Evrope za plasman u osminu finala.

Posle trijumfa u Francuskoj (1:0) crveno-beli su poraženi na svom stadionu 2:0 i završili evropsku misiju posle produžetaka i 120 minuta borbe. Nekadašnji trener Crvene zvezde Aleksandar Janković smatra da je prvak Srbije propustio šansu u duelu u Lilu. – Ostao je žal zbog rezultata u prvoj utakmici kada je Zvezda mogla da slavi ubedljivije. Za rauzliku od našeg tima Lil je u Beogradu svoje prilike iskoristio i bio je bolji rival. Moj osnovni utisak je da su
