Pakistan: U ratu smo s Avganistanom, ubijeno 55 pakistanskih vojnika, nekoliko zarobljenih

Pakistan je noćas bombardovao avganistansku prestonicu Kabul i još dve pokrajine, nekoliko sati nakon što su Avganistanci izveli svoj prekogranični napad.

Ovo je najnovija eskalacija nasilja između suseda koji su prošle godine potpisali primirje uz posredovanje Katara, prenosi Index.hr. Avganistanske snage sinoć su napale pakistanske pogranične jedinice, što je talibanska vlada opisala kao odmazdu za ranije smrtonosne vazdušne napade. Nekoliko sati kasnije, u Kabulu su se čule najmanje tri eksplozije. Avganistansko ministarstvo odbrane saopštilo je da je u sinoćnjem napadu ubijeno 55 pakistanskih vojnika, uključujući