Skupština Beograda usvojila rebalans budžeta grada za 2026. godinu

Danas pre 1 sat  |  FoNet
Skupština Beograda usvojila rebalans budžeta grada za 2026. godinu

Skupština grada Beograda usvojila je danas rebalans gradskog budžeta za 2026. godinu, tako da sada ukupan budžet grada i gradskih opština iznosi 208,7 milijardi dinara.

Za rebalans budžeta glasalo je 58 odbornika, protiv je bilo sedam. Gradska sekretarka za finansije Katarina Čubrić rekla je, na sednici Skupštine grada, da od 208,7 milijardi dinara budžet Grada Beograda iznosi nešto više od 193 milijardi, dok je budžet gradskih opština 15,7 milijardi dinara. „Budžet gradskih opština uvećan je 600 miliona što se odnosi na utvđivanje izvora finansiranja, jer su u momentu izrade budžeta za 2026. dostavili planirane podatke, a sada su
