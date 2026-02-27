Vučić: Đurić u Vašingtonu slučajno sreo Rubija, nisu razgovarali o „tajnom planu za Kosovo“

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić sasvim slučajno u Vašingtonu sreo američkog državnog sekretara Marka Rubija, sa kojim je imao dobar razgovor, ali da nema nikakve istine u tvrdnji bivšeg diplomate Nebojše Vujovića da su razgovarali o „tajnom planu za Kosovo“.

Vučić je novinarima koji prate njegovu posetu Kazahstanu objasnio da je Đurić imao dobre razgovore u SAD, učesće na sastanku AIPAK, ali da susret sa Rubiom nije bio u planu. Ne pada mi napamet bilo kakvo priznanje nezavisnosti Kosova, ne sa Markom Rubiom, nego sa Svetim Petrom da razgovaram. Kosovo je Srbija, bilo je i biće. Kraj priče, naglasio je Vučić, dodavši da kada nema argumenta, jedino što ostaje su neistina i laž, a u laži su kratke noge. Vučić smatra da