Potpisan memorandum za jačanje saradne Srbije i Kazahastana u oblasti digitalizacije

(Foto: Pixabay / Akela999) U okviru zvanične posete delegacije Republike Srbije Kazahstanu, direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović potpisao je Memorandum o razumevanju između Kancelarije i Ministarstva za veštačku inteligenciju i digitalni razvoj Republike Kazahstan.

Memorandum se odnosi na uspostavljanje i jačanje saradnje u oblastima digitalizacije, razvoja elektronske uprave i informaciono-komunikacionih tehnologija kroz razmenu znanja, ideja, iskustava i najboljih praksi. Direktor Kancelarije za IT i eUpravu istakao je da se ovim dokumentom postavlja čvrst okvir za unapređenje elektronskih usluga putem zajedničkih aktivnosti usmerenih na povećanje kvaliteta, efikasnosti, dostupnosti i unapređenje korisničkog iskustva u