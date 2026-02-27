Potpisan memorandum za jačanje saradne Srbije i Kazahastana u oblasti digitalizacije

Ekapija pre 2 sata
Potpisan memorandum za jačanje saradne Srbije i Kazahastana u oblasti digitalizacije

(Foto: Pixabay / Akela999) U okviru zvanične posete delegacije Republike Srbije Kazahstanu, direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović potpisao je Memorandum o razumevanju između Kancelarije i Ministarstva za veštačku inteligenciju i digitalni razvoj Republike Kazahstan.

Memorandum se odnosi na uspostavljanje i jačanje saradnje u oblastima digitalizacije, razvoja elektronske uprave i informaciono-komunikacionih tehnologija kroz razmenu znanja, ideja, iskustava i najboljih praksi. Direktor Kancelarije za IT i eUpravu istakao je da se ovim dokumentom postavlja čvrst okvir za unapređenje elektronskih usluga putem zajedničkih aktivnosti usmerenih na povećanje kvaliteta, efikasnosti, dostupnosti i unapređenje korisničkog iskustva u
Otvori na ekapija.com

Povezane vesti »

Vučić: Posetom Astani postavljeni dobri temelji za dalju saradnju

Vučić: Posetom Astani postavljeni dobri temelji za dalju saradnju

RTV pre 54 minuta
Srbija i Kazahstan, balansiranje između Zapada, Rusije i Kine

Srbija i Kazahstan, balansiranje između Zapada, Rusije i Kine

Slobodna Evropa pre 34 minuta
Vučić: „Centri na prostoru Ekspo kompleksa u u Astani dragocena lekcija za Srbiju“

Vučić: „Centri na prostoru Ekspo kompleksa u u Astani dragocena lekcija za Srbiju“

Serbian News Media pre 1 sat
Vučić sa premijerom Kazahstana razgovarao o vojnoj saradnji

Vučić sa premijerom Kazahstana razgovarao o vojnoj saradnji

Serbian News Media pre 2 sata
Vučić i Tokajev: Prijateljstvo Srbije i Kazahstana temelj za dalje jačanje saradnje – razmenjeno 10 memoranduma

Vučić i Tokajev: Prijateljstvo Srbije i Kazahstana temelj za dalje jačanje saradnje – razmenjeno 10 memoranduma

RTS pre 2 sata
Jovanović: Memorandum sa Ministarstvom za AI kazahstana okvir za unapređenje usluga

Jovanović: Memorandum sa Ministarstvom za AI kazahstana okvir za unapređenje usluga

B92 pre 2 sata
Vučić sa premijerom Kazahstana obišao izložbu u vojnoj fabrici

Vučić sa premijerom Kazahstana obišao izložbu u vojnoj fabrici

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KazahstanMihailo jovanovicveštačka inteligencija

Politika, najnovije vesti »

Proglašena izborna lista "Mladi za Kulu", studenti upozoravali da veoma podseća na njihovu

Proglašena izborna lista "Mladi za Kulu", studenti upozoravali da veoma podseća na njihovu

N1 Info pre 24 minuta
Đedović: Pregovoramo intenzivno oko NIS-a, naftovod gotov 2027. godine; Sijarto; Rusi i MOL se usaglasili

Đedović: Pregovoramo intenzivno oko NIS-a, naftovod gotov 2027. godine; Sijarto; Rusi i MOL se usaglasili

RTV pre 9 minuta
Vučić: Posetom Astani postavljeni dobri temelji za dalju saradnju

Vučić: Posetom Astani postavljeni dobri temelji za dalju saradnju

RTV pre 54 minuta
Lavrov pisao Dačiću: "Uveren sam da će Vam neiscrpna energija i duhovna snaga pomoći da prevaziđete bolest"

Lavrov pisao Dačiću: "Uveren sam da će Vam neiscrpna energija i duhovna snaga pomoći da prevaziđete bolest"

Blic pre 54 minuta
Dr Popević se oglasio o Dačićevom zdravstvenom stanju, najavio još dopunskih dijagnostičkih testova

Dr Popević se oglasio o Dačićevom zdravstvenom stanju, najavio još dopunskih dijagnostičkih testova

Danas pre 59 minuta