Bil Klinton započeo svedočenje u okviru istrage o Epstinu

Pred članovima Odbora za nadzor Predstavničkog doma SAD počelo je svedočenje bivšeg američkog predsednika Bila Klintona u okviru istrage o osuđenom seksualnom prestupniku Džefriju Epstinu, prenosi CNN, pozivajući se na dobro obavešteni izvor.

Saslušanje Klintona počelo je iza zatvorenih vrata u njegovom rodnom gradu Čapakvi, u saveznoj državi Njujork. Ovaj postupak usledio je nakon što je juče saslušana njegova supruga, bivša prva dama i bivša državna sekretarka Hilari Klinton, koja je pred Odborom svedočila više od šest sati. Credit: Mandel NGAN / AFP / Profimedia U okviru istrage, Klinton će se suočiti sa pitanjima o svom odnosu sa Epstinom, sa kojim je putovao privatnim avionom najmanje 16 puta.