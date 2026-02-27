Na zasedanju komisije za saradnju Srbije i Mađarske potpisana četiri dokumenta

U okviru zasedanja Zajedničke komisije za ekonomsku saradnju između Srbije i Mađarske u Palati Srbija potpisana su četiri dokumenta.

Sporazum o saradnji i proširenju nuklearne saradnje u oblasti obrazovanja obuke i razmene iskustava između Zapadnobalkanskog komiteta Mađarske privredne komore, Instituta za nuklearne nauke Vinča Univerziteta u Beogradu i Nacionalnog instituta Republike Srbije i HUN-REN centra za energetska istraživanja potpisali su glavni direktor HUN-REN Horvát Akoš, generalni direktor Instituta Vinča Slavko Dimović i Galamboš Atila iz Sektora za Zapadni Balkan Privredne komore