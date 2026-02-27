Od mraza do 18 stepeni: Kakvo nas vreme očekuje početkom marta

Kraj februara donosi nam vedro i sunčano vreme, uz postepen porast temperature.

Narednih dana bićemo pod uticajem polja visokog vazdušnog pritiska, ali i toplije vazdušne mase koja nam stiže sa Mediterana zbog čega je temperatura u postepenom porastu, kaže meteorološkinja Euronews Srbija Ljubica Gojković. "Stabilna atmosferska situacija donosi nam potpuno vedro, suvo i sunčano vreme koje će obeležiti narednih 10 dana. Upravo ćemo zbog vedrog vremena imati i prohladna jutra sa temperaturom od 0 do 5 stepeni, a u pojedinim delovima zemlje