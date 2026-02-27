Politiko: Demokrate zahtevaju hitno objavljivanje transkripta iskaza Hilari Klinton

Euronews pre 12 minuta  |  Autor: Tanjug
Politiko: Demokrate zahtevaju hitno objavljivanje transkripta iskaza Hilari Klinton

Demokrate u Predstavničkom domu zahtevaju da se u roku od 24 sata objavi ceo transkript saslušanja bivše državne sekretarke Hilari Klinton pred članovima Nadzornog odbora, u vezi sa istragom o osuđenom seksualnom prestupnikom Džefrijem Epstinom.

Kao razlog za taj zahtev demokrate navode ograničenu transparentnost postupka iza zatvorenih vrata, piše američki Politiko. Demokratski kongresmeni Robert Garsija, Džasamin Ansari, Vesli Bel, Suhas Subramanjam i Džejms Volkinšou, koji su i članovi Nadzornog odbora Predstavničkog doma koji je vršio saslušanje izneli su taj zahtev, ali kako se navodi verovatnoća da se objavi transkript u tako kratkom roku je veoma mala. Procedura predviđa da sudski zapisničar vrati
