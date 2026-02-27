Spasoje Popević saopštio nove informacije o stanju Ivice Dačića

Euronews pre 17 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Spasoje Popević saopštio nove informacije o stanju Ivice Dačića

Stanje ministra unutrašnjih poslova Srbije, Ivica Dačić, i dalje je stabilno potvrđeno je iz Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.

Pomoćnik direktora Klinike za pulmologiju Univerzitetskog kliničkog centra, Spasoje Popević, izjavio je danas da je njegovo stanje nepromenjeno, ali je i dodao da su uspeli da urade još analiza i dopunskih testova. "Kada je reč o njegovom stanju, ono je nepromenjeno, stabilno je. Dobili smo priliku da sprovedemo još dopunskih testova i analiza. To je sve što mogu da vam kažem. Kada bude sledeće obraćanje bićete blagovremeno obavešteni", rekao je doktor Popević.
