Uhapšen muškarac u Vranju: Zaplenjeno 400 boksova cigareta i skoro 120 kilograma duvana

Euronews pre 33 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i PU Vranje, su po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, uhapsili N.T. (1991) iz Kosovske Kamenice, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznim proizvodima.

MUP Srbije Prilikom pregleda putničkog vozilo marke "pasat" kojim je upravljao N.T. pronađeno je 400 boksova cigareta različitih marki kao i 119,5 kilograma rezanog duvana bez akciznih markica izdatih od strane nadležnih organa Republike Srbije, u vrednosti od 1.500.000 dinara. Na ovaj način oštećen je budžet Republike Srbije od oko 2.000.000 dinara. MUP Srbije Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden
Ključne reči

VranjeBudžetTužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUPakcizecigaretehapšenje

