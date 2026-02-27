Industrijska proizvodnja u Srbiji u januaru manja 9,1 odsto nego godinu pre

Forbes pre 58 minuta  |  Agencije
Industrijska proizvodnja u Srbiji u januaru ove godine manja je za 9,1 odsto u odnosu na isti mesec prošle godine, a u odnosu na prošlogodišnji prosek manja je za 14,4 odsto, objavio je danas Republički zavod za statistiku.

Posmatrano po sektorima, prerađivačka industrija imala je pad od 12,4 odsto, rudarstvo od 2,3 odsto, snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 0,8 odsto. Podaci o industrijskoj proizvodnji po namenskim grupama, u januaru 2026. godine, u odnosu na januar prethodne godine, pokazuju da je došlo do pada u proizvodnji energije za 21,1 odsti, trajnih proizvoda za široku potrošnju za 14,9 odsto, netrajnih proizvoda za široku potrošnju za osam odsto,
