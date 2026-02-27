OTKRIVAMO Američka kompanija zaplenila pančevačku Azotaru po nalogu izvršitelja: Da li je i koliko vlasnik dužan

Na pančevačku Azotaru 25. februara upisana je zaloga zbog dugova aktuelnog vlasnika, na osnovu koje bi fabrika mogla da bude prodata radi namirenja tog potraživanja, pokazuju podaci iz registara APR-a, a otkriva Forbes Srbija.

Naime, u dokumentu koji je tog dana objavio APR, u ovom preduzeću registruje se sledeća promena: “Upisuje se zaključak javnog izvršitelja od 20. februara ove godine i rešenje Privrednog suda u Novom Sadu od 12. februara kojim se određuje sprovođenje izvršenja i to: plenidbom udela, upisom založnog prava na udelu, procenom, prodajom i pokretanjem izvršnog postupka radi prodaje 100 odsto udela dužnika u Preduzeću HIP Azotara Pančevo“. Dužnik je u ovom slučaju