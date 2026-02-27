UHAPŠEN DIREKTOR ŠKOLE U TRGOVIŠTU! Sumnja se da je zaposlena primljena sa falsifikovanom diplomom

Slobode je lišen Z. Z. (1976), osumnjičen za zloupotrebu službenog položaja, M. N. (1990), koji se tereti za trgovinu uticajem, kao i S. M. (1991), osumnjičena za falsifikovanje isprave. Kako se sumnja, Z. Z. je kao direktor jedne osnovne škole u Trgovištu, na koga je, prema navodima istrage, uticao M. N. koristeći svoj društveni položaj i uticaj, izvršio službenu radnju koju nije smeo da izvrši i zasnovao radni odnos S. M. Prema sumnjama nadležnih organa, ona je