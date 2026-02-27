Stefan Janjić (SRCE): Orlić mora da podnese ostavku, očekujemo da Dolovac pokrene istragu o njegovom neustavnom mešanju u rad pravosudnih organa

Izjava Republičke javne tužiteljke Zagorke Dolovac da je čula za sastanak u prostorijama BIA, na kojem je vršen direktan pritisak na tužioce uoči sednice Visokog saveta tužilaštva, predstavlja finalnu potvrdu potpune propasti pravne države u Srbiji.

Zbog ovog svojevrsnog ustavnog puča Srbija centar – SRCE zahteva momentalnu ostavku direktora BIA Vladimira Orlića zbog neustavnog mešanja u rad pravosudnih organa. Činjenica da se najvažnije odluke o pravosuđu ne donose samostalno u instituciji koja je treći stub vlasti, već u kancelarijama tajne službe, ogolila je mehanizam kojim ovaj režim godinama davi svaku mrvu nezavisnosti. Dok se tužioci pozivaju na raport u BIA kako bi im se izmislile instrukcije i slomila
