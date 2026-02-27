U Zaječaru danas vreme slično jučerašnjem

Pred Srbijom je stabilan i pretežno sunčan period.

U narednih pet dana očekuje se vedro vreme bez oblačnosti, uz postepeni porast temperature iz dana u dan. U Zaječaru danas 11 stepeni. Pod uticajem visokog vazdušnog pritiska koji zahvata veći deo Evrope i Balkansko poluostrvo, zadržaće se stabilne vremenske prilike, dok će sa Mediterana pristizati topliji vazduh. Danas će biti pretežno sunčano. Jutarnje temperature kretaće se od -4 do 2 stepena, dok će najviša dnevna biti između 11 i 16 stepeni. Posle hladnog