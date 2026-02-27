Košarkaši Srbije poraženi od Turske u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo

Insajder pre 33 minuta
Košarkaši Srbije poraženi od Turske u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo

Košarkaška reprezentacija Srbije poražena je večeras u Beogradu od selekcije Turske rezultatom 82:78 (13:22, 18:24, 23:11, 25:24) u meču trećeg kola grupe C kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Najefikasniji u reprezentaciji Srbije bio je Bogoljub Marković sa 19 poena. Ognjen Dobrić je postigao 17 poena, dok je Stefan Miljenović ubacio 10. U selekciji Turske istakao se Tarik Biberović sa 22 poena. Džedi Osman je postigao 16 poena, a Omer Jurtseven je zabeležio 14. Turska je bolje počela meč, vodila je 12:4, a zatim je Srbija serijom 7:0 smanjila na 12:11. Izabranici Ergina Atamana su posle 10 minuta igre imali prednost od devet poena razlike 22:13. Srbija
