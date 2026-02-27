MUP: Uhapšen osumnjičeni za teško ubistvo u Beogradu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske uprave za grad Beograd, u saradnji sa Službom za borbu protiv organizovanog kriminala, uhapsili su R.S. (1997) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo.

Kako se navodi u saopštenju MUP-a, postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni u januaru ove godine ubio Živka Bakića (1983). R.S. je zadržan do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, saopštio je MUP.