Poljoprivrednik koji je napadnut kod Čačka hospitalizovan u Kliničkom centru u Kragujevcu

Poljoprivrednik koji je napadnut kod Čačka hospitalizovan u Kliničkom centru u Kragujevcu

Šezdesetogodišnji pacijent, koji je zadobio povrede u incidentu u selu Bresnica kod Čačka, hospitalizovan je u Univerzitetsko-kliničkom centru (UKC) u Kragujevcu, rekla je FoNetu portparol te zdravstvene ustanove Vanja Đorđević.

Ona je navela da je pacijent primljen u Urgentni centar UKC, gde su mu nakon obavljene dijagnostike, lekari konstatovali povrede kostiju lica. Pacijent je stabilnog opšteg stanja i nalazi se na lečenju u Centru za maksilofacijalnu hirurgiju UKC Kragujevac, rekla je Đorđević. Šezdesetogodišnji poljoprivrednik zadobio je teške telesne povrede u incidentu koji se dogodio tokom blokade magistralnog puta Kragujevac-Čačak, u selu Bresnica. Prema nezvaničnim
