Vučić i Tokajev u Astani o daljem jačanju saradnje Srbije i Kazahstana

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Astani sa predsednikom Republike Kazahstan Kasimom Žomartom Tokajevim, a na sastanku su, kako je naveo, sumirani rezultate dosadašnje saradnje i određene smernice za dalje jačanje sveobuhvatne bilateralne saradnje. Tokajev je Vučiću uručio i Orden zlatnog orla, na ceremoniji održanoj u predsedničkoj palati Akorda u Astani.

"Veličanstveni doček koji mi je priredio predsednik Tokajev za mene je ne samo čast i retka privilegija, već i posebna obaveza da učinim sve na jačanju odnosa sa Kazahstanom", naveo je predsednik Vučić na Instagramu. Dodao je da su razgovarali o načinima za maksimalno iskorišćavanje svih potencijala za unapređenje ekonomskih odnosa i podsticanje novih investicija u ključnim sektorima. "Poseban fokus stavili smo na energetiku, gde vidimo značajan prostor za saradnju