Hilari Klinton šest sati svedočila o Epstajnu: Rekla da ga "nije poznavala", tvrdila i da Bil Klinton ništa nije znao o zločinima pedofila (video)

Kurir pre 6 sati  |  Agencije
Hilari Klinton šest sati svedočila o Epstajnu: Rekla da ga "nije poznavala", tvrdila i da Bil Klinton ništa nije znao o…

Bivša američka država sekretarka Hilari Klinton obratila se novinarima pošto je više od šest sati svedočila pred Odborom za nadzor Predstavničkog doma u istrazi o Džefriju Epstajnu.

Njen suprug, bivši predsednik Bil Klinton, trebalo bi da svedoči pod zakletvom u petak. Bivša državna sekretarka Hilari Klinton rekla je novinarima da nije poznavala Džefrija Epstajna i da je to više puta ponovila Odboru za nadzor tokom svog današnjeg svedočenja. "Ne poznajem Džefrija Epstajna. Gislejn Maksvel sam znala kao poznanicu", rekla je. Klintonova je rekla da je odbor trebalo da je ispituje javno. "Mislimo da bi bilo bolje za odbor da je održao javna
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Hilari Klinton svedočila o Epstinu u Predstavničkom domu Kongresa SAD

Hilari Klinton svedočila o Epstinu u Predstavničkom domu Kongresa SAD

Danas pre 6 sati
Demokrate u Odboru za nadzor traže da Tramp bude saslušan

Demokrate u Odboru za nadzor traže da Tramp bude saslušan

Politika pre 6 sati
Oglasila se Hilari Klinton: Pričala o Džefriju Epstajnu i Gislejn Maksvel, ali i o vanzemaljcima!

Oglasila se Hilari Klinton: Pričala o Džefriju Epstajnu i Gislejn Maksvel, ali i o vanzemaljcima!

Telegraf pre 6 sati
Hilari Klinton: ‘Nikad nisam letela Epstinovim avionom, niti išla na njegovo ostrvo’

Hilari Klinton: ‘Nikad nisam letela Epstinovim avionom, niti išla na njegovo ostrvo’

Danas pre 10 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Bil KlintonHilari KlintonKongressaddzefri epstajn

Svet, najnovije vesti »

UKRAJINSKA KRIZA Putin i Lukašenko odgovaraju na "nove pretnje Zapada"; Zelenski objavio gde će i kada biti nova runda…

UKRAJINSKA KRIZA Putin i Lukašenko odgovaraju na "nove pretnje Zapada"; Zelenski objavio gde će i kada biti nova runda pregovora

RTV pre 5 minuta
SAD je stvarno rat! Orban spremio vojsku, obaveštajni podaci stigli, Evropa na ivici eksplozije: "Spremaju se"

SAD je stvarno rat! Orban spremio vojsku, obaveštajni podaci stigli, Evropa na ivici eksplozije: "Spremaju se"

Blic pre 29 minuta
Putin i Lukašenko odgovaraju na "nove pretnje Zapada"; Zelenski objavio gde će i kada biti nova runda pregovora

Putin i Lukašenko odgovaraju na "nove pretnje Zapada"; Zelenski objavio gde će i kada biti nova runda pregovora

RTS pre 44 minuta
Balkanska zemlja objavila rat ilegalnom kockanju! Predstavljen novi zakon, ništa više neće biti isto, sastavljena je crna…

Balkanska zemlja objavila rat ilegalnom kockanju! Predstavljen novi zakon, ništa više neće biti isto, sastavljena je crna lista, kreću sa gašenjem

Kurir pre 39 minuta
Pronađen izgubljeni grad?! Postojao je samo u zapisima, tražili su ga na 20 lokacija, a bio je svima pred nosom

Pronađen izgubljeni grad?! Postojao je samo u zapisima, tražili su ga na 20 lokacija, a bio je svima pred nosom

Blic pre 1 sat