Hilari Klinton šest sati svedočila o Epstajnu: Rekla da ga "nije poznavala", tvrdila i da Bil Klinton ništa nije znao o zločinima pedofila (video)

Bivša američka država sekretarka Hilari Klinton obratila se novinarima pošto je više od šest sati svedočila pred Odborom za nadzor Predstavničkog doma u istrazi o Džefriju Epstajnu.

Njen suprug, bivši predsednik Bil Klinton, trebalo bi da svedoči pod zakletvom u petak. Bivša državna sekretarka Hilari Klinton rekla je novinarima da nije poznavala Džefrija Epstajna i da je to više puta ponovila Odboru za nadzor tokom svog današnjeg svedočenja. "Ne poznajem Džefrija Epstajna. Gislejn Maksvel sam znala kao poznanicu", rekla je. Klintonova je rekla da je odbor trebalo da je ispituje javno. "Mislimo da bi bilo bolje za odbor da je održao javna