Orlovi večeras nastavljaju svoj pohod ka Svetskom prvenstvu! Evo gde možete da gledate utakmicu Srbija - Turska!

Košarkaška reprezentacija Srbije će večeras od 19 sati dočekati selekciju Turske u dvorani "Aleksandar Nikolić" u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a potom će gostovati evropskom vicešampionu 2. marta u Istanbulu.

Srbija je u prva dva kola pobedila reprezentacije Švajcarske i Bosne i Hercegovine. Večerašnju utakmicu možete da gledate na kanalima RTS i Arena Sport, dok tekstualni prenos meča možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurira. Selektor Orlova Dušan Alimpijević je istakao da je atmosfera u timu odlična, a potom je i pojasnio izjavu da su Turci favorizovana selekcija uoči predstojećih utakmica. "Vrlo jednostavo. Trenutno imaju na raspolaganju veći broj evroligaških