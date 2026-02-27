Počeo "Otvoreni rat", oglasio se Iran! Jedna od najmoćnijih vojski sveta naoružana atomskim arsenalom krenula u napad, gori prestonica, stotine mrtvih (video)

Kurir pre 49 minuta
Počeo "Otvoreni rat", oglasio se Iran! Jedna od najmoćnijih vojski sveta naoružana atomskim arsenalom krenula u napad, gori…

Od najnovijeg Hronološki Avganistanska privatna televizija Arijana njuz objavila je da su oružane snage pod komandom talibana pogodile "nuklearno postrojenje" i vojnu bazu u Pakistanu.

Zabihulah Mudžahid, portparol avganistanske vlade, kazao je novinarima u Kabulu da talibani ne žele rat. Skaj njuz prenosi njegovu poruku da talibanske vlasti umesto toga žele da najnoviji sukob sa Pakistanom reše kroz dijalog. Obe sukobljene strane su najavile konferencije za medije. Prvo bi u Pakistanu trebalo da se obrati general-potpukovnik Ahmed Šarif Čaudri, a kasnije je u Avganistanu planirano obraćanje portparola talibanske vlade. Ata Tarar, ministar
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Moskva: Sukob Pakistana i Avganistana ne sluti ništa dobro; Priprema se kontakt Putina i Islamabada

Moskva: Sukob Pakistana i Avganistana ne sluti ništa dobro; Priprema se kontakt Putina i Islamabada

Sputnik pre 2 sata
Nuklearna sila ima 660.000 vojnika i preko 4.600 artiljerijskih jedinica; Spremni su za rat FOTO/VIDEO

Nuklearna sila ima 660.000 vojnika i preko 4.600 artiljerijskih jedinica; Spremni su za rat FOTO/VIDEO

B92 pre 2 sata
Pakistan izveo napade na Kabul i druge avganistanske oblasti, ministar odbrane: Vodi se otvoreni rat

Pakistan izveo napade na Kabul i druge avganistanske oblasti, ministar odbrane: Vodi se otvoreni rat

N1 Info pre 3 sata
Pakistan izveo napade na Kabul i druge avganistanske oblasti, ministar odbrane: Vodi se otvoreni rat

Pakistan izveo napade na Kabul i druge avganistanske oblasti, ministar odbrane: Vodi se otvoreni rat

Beta pre 2 sata
Pakistan izveo napade na Kabul i druge avganistanske oblasti, ministar odbrane: Vodi se otvoreni rat

Pakistan izveo napade na Kabul i druge avganistanske oblasti, ministar odbrane: Vodi se otvoreni rat

Serbian News Media pre 2 sata
Pakistan objavio “otvoreni rat” talibanima: Avioni bombardovali Kabul, šta znamo do sada?

Pakistan objavio “otvoreni rat” talibanima: Avioni bombardovali Kabul, šta znamo do sada?

Euronews pre 3 sata
Novi sukobi Pakistana i Avganistana, pakistanski ministar odbrane: "Izgubili smo strpljenje, sada smo u otvorenom ratu"

Novi sukobi Pakistana i Avganistana, pakistanski ministar odbrane: "Izgubili smo strpljenje, sada smo u otvorenom ratu"

NIN pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IranPakistanTalibaniPekingKinaBBCAFPTurskaAvganistanKabulrat

Svet, najnovije vesti »

Makron osudio potez EK da privremeno primeni sporazum sa zemljama Merkosura

Makron osudio potez EK da privremeno primeni sporazum sa zemljama Merkosura

RTV pre 4 minuta
EU će privremeno primenjivati sporazum sa Merkosurom bez odobrenja Parlamenta

EU će privremeno primenjivati sporazum sa Merkosurom bez odobrenja Parlamenta

Danas pre 24 minuta
S-500 „Prometej“ efikasan odgovor Rusije na nuklearne pretnje Londona i Pariza

S-500 „Prometej“ efikasan odgovor Rusije na nuklearne pretnje Londona i Pariza

Sputnik pre 8 minuta
U Srbiji u januaru malo više turista nego u januaru 2025. godine

U Srbiji u januaru malo više turista nego u januaru 2025. godine

Danas pre 19 minuta
Ruski odgovor na atomske pretnje

Ruski odgovor na atomske pretnje

Vesti online pre 8 minuta