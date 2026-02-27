Radovi na autokomandi do 24. Maja: Izmenjen režim saobraćaja na moto-putu M-11, zauzeta desna traka ka Novom Beogradu

Putevi Srbije objavili su juče da je zbog sanacije stubova nadvožnjaka u zoni petlje Autokomanda moto-puta M-11 u Beogradu do 24. maja zauzeta krajnje desna saobraćajna traka, u smeru ka Novom Beogradu.

Zato se u smeru Niš – Beograd saobraćaj odvija saobraćajnom trakom za preticanje i trakom za preticanje suprotnog smera. U smeru Beograd – Niš saobraćaj se odvija voznom saobraćajnom trakom i krajnje desnom saobraćajnom trakom. Apelovali su na vozače da poštuju saobraćajnu signalizaciju postavljenu na tom mestu i uspore. Kurir.rs/Beta