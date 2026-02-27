Kombi juče teško povredio poljoprivrednika, blokade i danas – evo na kojim lokacijama

Moj Novi Sad pre 1 sat
Kombi juče teško povredio poljoprivrednika, blokade i danas – evo na kojim lokacijama

U pokušaju da probije blokadu nezadovoljnih poljoprivrednika u selu Bresnica kod Čačka, vozač kombija je u četvrtak, 26. februara, teže povredio 61-godišnjeg muškarca.

Zbog ovog incidenta, najavljeno je da će blokada kod Bresnice trajati 24 sata. Udruženja poljoprivrednika koja već više od dve nedelje protestuju, održaće i danas blokade na različitim lokacijama širom Srbije. Prema planu protesta za današnji dan koji su objavila Udruženja poljoprivrednika u protestu biće blokirane sledeće lokacije: 1. Kisač 2. Kuzmin od 11 do 16h 3. Kumane 4. Ruma 5. Nova Crnja 6. Bešenovo ulaz u selo od 12 do 16h 7. Krčedin 8. Čelarevo 9. Bašaid
