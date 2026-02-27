Dobrić i Marković iskreni posle poraza: "Prvo poluvreme nas je koštalo"

Košarkaš Crvene zvezde Ognjen Dobrić i košarkaš Mege Bogoljub Marković izneli su prve utiske posle poraza Srbije na domaćem terenu od reprezentacije Turske.

Naš nacionalni tim izgubio je prvi meč u kvalifikacionim prozorima za Mundobasket 2027, ali je tim Dušana Alimpijevića pokazao karakter, iako oslabljen u finišu meča bio je na korak od preokreta. Stariji i iskusniji Ognjen Dobrić bio je važan igrač u prvom susretu sa Turskom, izvan linije 6,75 bio je gotovo nepogrešiv, ali to nije bilo dovoljno. Posle susreta bio je ponosan na drugo poluvreme meča, ali je u prvom delu utakmice i te kako našao mane. "Teška utakmica,