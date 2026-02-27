Miša prošao u polufinale, sudija mu dao poen za pobedu: Šokantna završnica meča, nije čak ni slavio

Miomir Kecmanović igraće u polufinalu turnira u Akapulku.

Posle Saše Zvereva uspeo je da sruši i Terensa Atmana i da nastavi put ka tituli u Meksiku - 6:3, 6:3. Ali, meč je obeležila šokantna završnica i poen za pobedu koji mu je dodelio sudija. Da pojasnimo. Miša je vodio sa 6:3, 5:3 i servirao za pobedu. Imao je meč loptu. U momentu kada je srpski igrač bio spreman da servira, francuski teniser je odlučio da ode po peškir, tačnije tražio je da mu skupljačica loptica doda peškir. Sudija je u tom momentu reagovao, prvo ga