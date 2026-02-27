Moskvu okovao sneg kakav nije viđen 200 godina, Evropa beleži ekstremne rekorde: Evo kakvo vreme čeka Srbiju u martu

Kraj februara i početak marta u Srbiji donose suvo, stabilno i relativno toplo vreme, uz temperature koje će ponegde prelaziti i 20 stepeni.

Dok kod nas sledi pravo rano proleće, Evropa beleži vremenske ekstreme - Moskvu je pogodio najjači sneg u poslednja dva veka, dok je jug Francuske na pragu februarskih temperaturnih rekorda. Prema najnovijim prognozama, narednih deset do četrnaest dana u Srbiji će biti suvo, stabilno i relativno toplo. Do oko 8. marta verovatno neće biti merljivih količina padavina. Jutra će biti hladna, uz slab prizeman mraz i retku pojavu magle. Minimalne temperature kretaće se