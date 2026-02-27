Moskvu okovao sneg kakav nije viđen 200 godina, Evropa beleži ekstremne rekorde: Evo kakvo vreme čeka Srbiju u martu

Mondo pre 2 sata  |  Tamara Birešić
Moskvu okovao sneg kakav nije viđen 200 godina, Evropa beleži ekstremne rekorde: Evo kakvo vreme čeka Srbiju u martu

Kraj februara i početak marta u Srbiji donose suvo, stabilno i relativno toplo vreme, uz temperature koje će ponegde prelaziti i 20 stepeni.

Dok kod nas sledi pravo rano proleće, Evropa beleži vremenske ekstreme - Moskvu je pogodio najjači sneg u poslednja dva veka, dok je jug Francuske na pragu februarskih temperaturnih rekorda. Prema najnovijim prognozama, narednih deset do četrnaest dana u Srbiji će biti suvo, stabilno i relativno toplo. Do oko 8. marta verovatno neće biti merljivih količina padavina. Jutra će biti hladna, uz slab prizeman mraz i retku pojavu magle. Minimalne temperature kretaće se
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Vremenska prognoza za subotu, 28. februar: Posle hladnog jutra sunčan dan

Vremenska prognoza za subotu, 28. februar: Posle hladnog jutra sunčan dan

Serbian News Media pre 1 sat
Neverovatan obrt usred februara: RHMZ objavio prognozu, evo šta nas čeka do 7. marta!

Neverovatan obrt usred februara: RHMZ objavio prognozu, evo šta nas čeka do 7. marta!

Telegraf pre 1 sat
Kragujevac: Vremenska prognoza za predstojeći vikend (od 27. do 1. marta)

Kragujevac: Vremenska prognoza za predstojeći vikend (od 27. do 1. marta)

Pressek pre 2 sata
U Zaječaru danas vreme slično jučerašnjem

U Zaječaru danas vreme slično jučerašnjem

Glas Zaječara pre 3 sata
Danas pretežno sunčano i toplije: Temperatura i do 18 stepeni

Danas pretežno sunčano i toplije: Temperatura i do 18 stepeni

NIN pre 4 sati
Rhmz: Vremensku prognoza za naredne dane

Rhmz: Vremensku prognoza za naredne dane

OK radio pre 4 sati
Hitno upozorenje RHMZ: Na ovim rekama nivo vode prelazi granicu odbrane od poplava

Hitno upozorenje RHMZ: Na ovim rekama nivo vode prelazi granicu odbrane od poplava

Mondo pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaSnegFrancuska

Vojvodina, najnovije vesti »

Objavljena prva knjiga posvećena kikindskom pravoslavnom hramu

Objavljena prva knjiga posvećena kikindskom pravoslavnom hramu

RTV pre 9 minuta
Kulturni đir za kraj februara u Novom Sadu: Od bongosa do antičke grčke

Kulturni đir za kraj februara u Novom Sadu: Od bongosa do antičke grčke

Luftika pre 19 minuta
„Zakoči nepravdu!“ – Zborovi građana pozivaju Zrenjanince da u subotu stanu uz poljoprivrednike „Zakoči nepravdu!“

„Zakoči nepravdu!“ – Zborovi građana pozivaju Zrenjanince da u subotu stanu uz poljoprivrednike „Zakoči nepravdu!“

Volim Zrenjanin pre 8 minuta
Radovi na rekonstrukciji vrelovoda između Radničke i Stevana Musića

Radovi na rekonstrukciji vrelovoda između Radničke i Stevana Musića

Radio 021 pre 1 sat
Apatin u crtanom filmu

Apatin u crtanom filmu

RTV pre 54 minuta