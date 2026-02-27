Poznato u kakvom je stanju Ivica Dačić: Oglasio se lekar zadužen za njegovo lečenje

Povodom zdravstvenog stanja ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića, koji je hospitalizovan zbog obostrane upale pluća, oglasio se pomoćnik direktora za pulmologiju Spasoje Popević koji je zadužen za njegovo lečenje. "Za sada je stabilno, nastavljaju se mere intenzivnih lečenja i noć je proveo mirno", kazao je lekar.

Kako je napomenuo nove informacije javnost će dobiti popodne, u 17 časova. Napomenuo je da će svaka eventualna promena biti blagovremeno rečena. Podsetimo, predsednik SPS Ivica Dačić i ministar unutrašnjih poslova u sredu je u teškom zdravstvenom stanju smešten hitno u bolnicu i priključen je na aparate. Ivica Dačić (60) više godina boluje od šećerne bolesti i drugih pridruženih bolesti. Dačiću se stanje iznenada, naglo pogoršalo u poslednjih nekoliko dana, a danas