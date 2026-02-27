Grad Beograd usvojio odluku o dodeli 20.000 dinara pomoći roditeljima osnovaca i srednjoškolaca

Odbornici Skupštine grada Beograda usvojili su na današnjoj sednici Odluku o pomoći porodicama sa decom školskog uzrasta u iznosu od 20.000 dinara po detetu, koja će biti isplaćena roditeljima na račun.

Gradska sekretarka za obrazovanje i dečju zaštitu Aleksandra Čamagić istakla je to sad već tradicionalna pomoć koju grad Beograd dodeljuje svim učenicima osnovnih i srednjih škola, bilo da su u privatnoj ili javnoj svojini, preneo je BeoInfo. "Ta mera se pokazala kao izuzetno značajna i u prethodnim godinama jer je oko 200.000 đaka iz celog grada koristilo đačku pomoć", rekla je Aleksandra Čamagić.