Krenuo prvi teretni voz: Mađarske železnice testiraju prugu Budimpešta – Beograd

N1 Info pre 1 sat  |  RTS
Krenuo prvi teretni voz: Mađarske železnice testiraju prugu Budimpešta – Beograd

Nekoliko minuta posle ponoći krenuo je prvi teretni voz kompanije "MAV Rejlturs" na novoj pruzi Budimpešta - Beograd, potvrdio je u objavi na svom Fejsbuk profilu Žolt Heđi, generalni direktor mađarskih želežnica (MAV grupa).

Svakodnevnim teretnim saobraćajem testiramo obnovljenu prugu broj 150 u realnim uslovima, pre nego što se putnički saobraćaj vrati na nju, napisao je Heđi. Naveo je da su sva merenja i testovi pokazali da pruga ispunjava sve infrastrukturne i bezbednosne uslove za saobraćaj teretnih vozova. Kako je naglasio, renoviranje pruge 150 je najveća železnička investicija u Mađarskoj poslednjih godina. "Umesto stare, jednokolosečne pruge koja je bila u lošem stanju,
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

MAV: Počeo redovan železnički teretni saobraćaj na pruzi Budimpešta-Beograd

MAV: Počeo redovan železnički teretni saobraćaj na pruzi Budimpešta-Beograd

Insajder pre 2 sata
Krenuo prvi voz na novoj pruzi Budimpešta – Beograd

Krenuo prvi voz na novoj pruzi Budimpešta – Beograd

Serbian News Media pre 2 sata
Počeo teretni saobraćaj na pruzi Beograd-Budimpešta

Počeo teretni saobraćaj na pruzi Beograd-Budimpešta

RTV pre 2 sata
Krenuo prvi teretni voz na pruzi Beograd-Budimpešta

Krenuo prvi teretni voz na pruzi Beograd-Budimpešta

Ekapija pre 2 sata
Krenuo prvi teretni voz na pruzi Budimpešta – Beograd

Krenuo prvi teretni voz na pruzi Budimpešta – Beograd

Nedeljnik pre 2 sata
Krenuo prvi voz na novoj pruzi od Budimpešte do Beograda

Krenuo prvi voz na novoj pruzi od Budimpešte do Beograda

Biznis.rs pre 1 sat
Krenuo prvi voz na novoj pruzi Budimpešta – Beograd

Krenuo prvi voz na novoj pruzi Budimpešta – Beograd

Radio sto plus pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FacebookFejsbukBudimpeštaMađarska

Ekonomija, najnovije vesti »

Počinje najveće rukometno takmičenje mladih – Wiener Städtische KUP

Počinje najveće rukometno takmičenje mladih – Wiener Städtische KUP

Nova ekonomija pre 4 minuta
Kreće prijava za subvencije - država nudi do 5.000 evra, evo ko može da se prijavi

Kreće prijava za subvencije - država nudi do 5.000 evra, evo ko može da se prijavi

Kamatica pre 19 minuta
Pokrenuta treća faza programa jačanja kapaciteta centralnih banaka na Zapadnom Balkanu

Pokrenuta treća faza programa jačanja kapaciteta centralnih banaka na Zapadnom Balkanu

RTV pre 19 minuta
BLOG UŽIVO Poljoprivrednik pozvan u policiju, pa prebačen u BIA: Odveo ga načelnik

BLOG UŽIVO Poljoprivrednik pozvan u policiju, pa prebačen u BIA: Odveo ga načelnik

Nova pre 24 minuta
Crna Gora zračnu liniju Podgorica-Zagreb proglasila javnim interesom

Crna Gora zračnu liniju Podgorica-Zagreb proglasila javnim interesom

SEEbiz pre 19 minuta