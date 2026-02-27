Uhapšen direktor osnovne škole u Trgovištu: Zaposlio ženu sa falsifikovanom diplomom

Direktor osnovne škole u Trgovištu uhapšen je zbog sumnje da pod uticajem zaposlio u školi ženu koja je priložila falsifikovanu diplomu o stečenom zvanju magistra.

U nastavku akcije suzbijanja korupcije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Nišu, Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije, uhapsili su Z. Z. (1976) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo zloupotreba službenog položaja, M. N. (1990) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo trgovina uticajem, kao i S. M. (1991) koja se tereti za krivično