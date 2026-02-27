(VIDEO) Dolovac: Potvrđeno mi je da je BIA zvala tužioce u vezi sa glasanjem za VST

Vrhovna javna tužiteljka Zagorka Dolovac izjavila je na današnjoj sednici Visokog saveta tužilaštva da je dobila potvrdu da su pojedini tužioci imali sastanak u Bezbednosno-informativnoj agenciji (BIA), uoči nedavno ponovljenih izbora za VST, na kojem je traženo da se glasa za određene kandidate.

Dolovac je članove VST obavestila da nije imala saznanja o sastanku u BIA, u vreme kada se on održavao, niti neposredno pre toga. "Niti sam obaveštena neposredno posle toga, što je ono što je red da me tužioci obaveste kad idu tamo na sastanke, bilo kakve prirode, koji se zakazuju u toj instituciji", naglasila je Dolovac precizirajući da je za razgovore u BIA saznala tek pre dva dana od Milijane Dončić, glavne tužiteljke Apelacionog tužilaštva u Kragujevcu. "I to