Završen pretres stana brata Mila Đukanovića u Podgorici, inspektori idu u Nikšić

N1 Info pre 55 minuta  |  Vijesti
Završen pretres stana brata Mila Đukanovića u Podgorici, inspektori idu u Nikšić

Pretres stana u Podgorici, koji je u vlasništvu biznismena Aca Đukanovića, završen je, a policijski inspektori krenuli su ka Nikšiću, gde će nastaviti sa pretresom kuće brata bivšeg predsednika Crne Gore, saznaju "Vijesti" nezvanično.

Ranije danas, policija je opkolila zgradu u Ulici Vuka Karadžića, u centru Podgorice, u kojoj živi biznismen Đukanović. U istoj zgradi je i filijala Prve banke čiji je Đukanović vlasnik. Nekoliko minuta nakon što su jake policijske snage okružile taj stambeno-poslovni objekat, inspektori u civilu, uz podršku Posebne jedinice policije, ušli su u zgradu i započeli pretres. Prema saznanjima "Vijesti", akcijom rukovodi podgoričko Osnovno državno tužilaštvo. Aco je brat
