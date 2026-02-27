Bil Klinton svedoči pred Kongresom o Epstinu: „Ništa nisam video i nisam uradio ništa loše“

Bivši predsednik Bil Klinton objavio je da je imao samo „kratko poznanstvo sa Džefrijem Epstinom“ koje se završilo „godinama pre nego što su njegovi zločini izašli na videlo“ i da nikada nije video „šta se zaista dešavalo“ sa pokojnim osuđenim seksualnim prestupnikom.

Kako se istraga Predstavničkog doma Kongresa vodi iza zatvorenih vrata, Klinton je uoči svedočenja na društvenim mrežama objavio tekst uvodne izjave koju je danas dostavio Kongresu, objavio je CNN. žrtve zaslužuju pravdu U obraćanju pripremljenom za izlaganje i objavljenom na platformi X, Klinton je istakao da „devojke i žene čije je živote Džefri Epstin uništio zaslužuju ne samo pravdu, već i isceljenje“. On je ocenio da su predugo čekale na oba. „Iako se moje