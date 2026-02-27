Krenuo prvi teretni voz na pruzi Budimpešta – Beograd

Nekoliko minuta posle ponoći krenuo je prvi teretni voz kompanije „MAV Rejlturs“ na novoj pruzi Budimpešta – Beograd, potvrdio je u objavi na svom Fejsbuk profilu Žolt Heđi, generalni direktor mađarskih želežnica (MAV grupa), piše RTS.

Svakodnevnim teretnim saobraćajem testiramo obnovljenu prugu broj 150 u realnim uslovima, pre nego što se putnički saobraćaj vrati na nju, napisao je Žolt Heđi. Naveo je da su sva merenja i testovi pokazali da pruga ispunjava sve infrastrukturne i bezbednosne uslove za saobraćaj teretnih vozova. Kako je naglasio, renoviranje pruge 150 je najveća železnička investicija u Mađarskoj poslednjih godina. „Umesto stare, jednokolosečne pruge koja je bila u lošem stanju,