Krenuo prvi teretni voz na pruzi Budimpešta – Beograd

Nedeljnik pre 32 minuta
Krenuo prvi teretni voz na pruzi Budimpešta – Beograd

Nekoliko minuta posle ponoći krenuo je prvi teretni voz kompanije „MAV Rejlturs“ na novoj pruzi Budimpešta – Beograd, potvrdio je u objavi na svom Fejsbuk profilu Žolt Heđi, generalni direktor mađarskih želežnica (MAV grupa), piše RTS.

Svakodnevnim teretnim saobraćajem testiramo obnovljenu prugu broj 150 u realnim uslovima, pre nego što se putnički saobraćaj vrati na nju, napisao je Žolt Heđi. Naveo je da su sva merenja i testovi pokazali da pruga ispunjava sve infrastrukturne i bezbednosne uslove za saobraćaj teretnih vozova. Kako je naglasio, renoviranje pruge 150 je najveća železnička investicija u Mađarskoj poslednjih godina. „Umesto stare, jednokolosečne pruge koja je bila u lošem stanju,
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Krenuo prvi teretni voz: Mađarske železnice testiraju prugu Budimpešta – Beograd

Krenuo prvi teretni voz: Mađarske železnice testiraju prugu Budimpešta – Beograd

N1 Info pre 17 minuta
MAV: Počeo redovan železnički teretni saobraćaj na pruzi Budimpešta-Beograd

MAV: Počeo redovan železnički teretni saobraćaj na pruzi Budimpešta-Beograd

Insajder pre 47 minuta
Krenuo prvi voz na novoj pruzi Budimpešta – Beograd

Krenuo prvi voz na novoj pruzi Budimpešta – Beograd

Serbian News Media pre 47 minuta
Počeo teretni saobraćaj na pruzi Beograd-Budimpešta

Počeo teretni saobraćaj na pruzi Beograd-Budimpešta

RTV pre 47 minuta
Krenuo prvi teretni voz na pruzi Beograd-Budimpešta

Krenuo prvi teretni voz na pruzi Beograd-Budimpešta

Ekapija pre 41 minuta
Krenuo prvi voz na novoj pruzi Budimpešta – Beograd

Krenuo prvi voz na novoj pruzi Budimpešta – Beograd

Radio sto plus pre 27 minuta
Krenuo prvi voz na novoj pruzi Budimpešta – Beograd

Krenuo prvi voz na novoj pruzi Budimpešta – Beograd

NIN pre 22 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSFacebookFejsbukBudimpeštaMađarska

Ekonomija, najnovije vesti »

Krenuo prvi teretni voz: Mađarske železnice testiraju prugu Budimpešta – Beograd

Krenuo prvi teretni voz: Mađarske železnice testiraju prugu Budimpešta – Beograd

N1 Info pre 17 minuta
Sindikat Centar GSP: Država nabavlja 50 električnih autobusa za potrebe izložbe EXPO

Sindikat Centar GSP: Država nabavlja 50 električnih autobusa za potrebe izložbe EXPO

N1 Info pre 37 minuta
MAV: Počeo redovan železnički teretni saobraćaj na pruzi Budimpešta-Beograd

MAV: Počeo redovan železnički teretni saobraćaj na pruzi Budimpešta-Beograd

Insajder pre 47 minuta
Dizel i benzin u narednih sedam dana skuplji za dva dinara po litru

Dizel i benzin u narednih sedam dana skuplji za dva dinara po litru

RTV pre 42 minuta
EBRD i ProCredit Banka zaključili ugovor o kreditu u iznosu od 10 miliona evra

EBRD i ProCredit Banka zaključili ugovor o kreditu u iznosu od 10 miliona evra

Nova ekonomija pre 47 minuta