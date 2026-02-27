Hitna pomoć: Muškarac (40) povređen u udesu kod Surčina

Hitna pomoć: Muškarac (40) povređen u udesu kod Surčina

Muškarac star 40 godina lakše je povređen u saobraćajnoj nezgodi koja se protekle noći dogodila na obilaznici oko Beograda kod Surčina

Muškarac star 40 godina lakše je povređen u saobraćajnoj nezgodi koja se protekle noći dogodila na obilaznici oko Beograda kod Surčina, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći. Udes se dogodio u 2.10 časova, a povređeni muškarac prevezen je u Urgentni centar. U 19.33 sati u Vodovodskoj ulici na Čukarici izbio je požar, ali u njemu nijedna osoba nije povređena. Ekipe Hitne pomoći obavile su u noćnoj smeni 70 intervencija, a od toga je devet bilo na javnom mestu. Za pomoć
