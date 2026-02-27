Lekar sa pulmologije: Dačićevo stanje stabilizovano, sproveli smo dodatne dijagnostičke testove

Newsmax Balkans pre 1 sat
Lekar sa pulmologije: Dačićevo stanje stabilizovano, sproveli smo dodatne dijagnostičke testove

Zdravstveno stanje potpredsednika Vlade Srbije Srbije Ivice Dačića je nepromenjeno. Dobili smo priliku da sprovedemo još dijagnostičkih testova zbog stabilizacije stanja, izjavio je pomoćnik direktora Klinike za pulmologiju Spasoje Popević.

Lekar je rekao da je Dačićevo stanje stabilizovano. "Njegovo stanje je nepromenjeno, stabilno. Dobili smo priliku da sprovedemo još dijagnostičkih testova zbog stabilizacije stanja", rekao je on. Prethodno je istakao da se nastavljaju mere intenzivnog lečenja. "Zasad je stabilno, noć je proveo mirno", rekao je Popević u izjavi novinarima ispred Klinike za pulmologiju, gde je Dačić sa teškom upalom pluća hospitalizovan pre dva dana. Popević je naveo i da će o novim
