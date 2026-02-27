Sednica Skupštine Beograda: Usvojen rebalans gradskog budžeta u iznosu od 208 milijardi dinara

NIN pre 2 sata
Sednica Skupštine Beograda: Usvojen rebalans gradskog budžeta u iznosu od 208 milijardi dinara

Odbornici Skupštine grada Beograda usvojili su danas rebalans budžeta za 2026. godinu prema kojem gradski budžet iznosi više od 208 milijardi dinara.

Od toga je budžet Grada Beograda nešto više od 193 milijardi, dok su budžeti gradskih opština 15,7 milijardi dinara. Originalni gradski budžet iznosi oko 205,3 milijarde dinara, pri čemu je budžet samo Grada 190 milijardi dinara, a budžeti gradskih opština oko 15 milijardi dinara. To znači da će ukupan budžet Grada Beograda i gradskih opština biti povećan za 1,6 odsto ili za više od 3,3 milijardi dinara, od čega će budžet Grada biti veći 1,5 odsto ili za 2,9
