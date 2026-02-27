Evo na koga bi Zvezda išla da je prošla u Ligi Evrope: Poznati svi parovi osmine finala i put do trofeja

Nova pre 24 minuta
Evo na koga bi Zvezda išla da je prošla u Ligi Evrope: Poznati svi parovi osmine finala i put do trofeja

U petak od 13 sati održan je žreb za osminu finala Lige Evrope, a poznat je i celokupan "kostur" sve do borbe za titulu.

Fudbaleri Crvene zvezde su u četvrtak uveče završili svoju evropsku bajku, pošto su u Beogradu nakon produžetaka izgubili od Lila sa 2:0, pa je u konačnom rezultatu bilo 2:1 za francuski tim. Lil je dan kasnije na žrebu dobio rivala, a u opticaju su bili Aston Vila i Lion. Može se reći da Lil nije baš imao sreće, pošto će mu naredni rival biti Aston Vila, koja važi za prvog favorita u Ligi Evrope ove sezone. Sa druge strane žreba, Lion je izvukao Seltu, koja je
