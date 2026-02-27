OTKRIVAMO Kako je tužilac iz Kruševca raskrinkao uticaj BIA na promenu izborne volje tužilaca koji su birali Savet tužilaštva i zašto se ministar pravde protivi da se sprovede istraga

OTKRIVAMO Kako je tužilac iz Kruševca raskrinkao uticaj BIA na promenu izborne volje tužilaca koji su birali Savet tužilaštva…

Miodrag Surla, javni tužilac kruševačkog Višeg javnog tužilaštva, danas se telefonom uključio na sednicu Visokog saveta tužilaštva, kako bi pojasnio detalje iz svog prigovora koji je podneo na regularnost ponovljenih izbora za novi saziv tog tela, a koji su održani pre dva dana. On je u prigovoru, između ostalog, tvrdio da su pojedini šefovi tužilaštava koji su izlazili na ponovljeno glasanje, trpeli pritiske Bezbednosno-informativne agencije (BIA), a o čemu je Nova.rs ekskluzivno obavestila javnost veče

Peta vanredna sednica Visokog saveta tužilaštva (VST), na kojoj je danas raspravljano o prigovorima koji su podneti na regularnost delimično ponovljenih izbora za novi saziv tog tela, zasigurno će ostati zabeležena i upamćena po tome što je još jedan predstavnik javnotužilačke organizacije odlučio da ne ćuti, već da javno istupi i progovori o svojim saznanjima koje ima u vezi sa uticajem tajne službe, odnosno Bezbednosno-informativne agencije (BIA) na
