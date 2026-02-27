Nastavljaju se bloakade, poljoprivrednici čekaju poziv iz Vlade Srbije

Poljoprivrednici 17. dan zaredom blokiraju puteve širom Srbije.

Udruženja koja su u protestu saopštila su danas da traže vanredni sastanak sa Vladom Srbije „zbog hitne i nerešene situacije u poljoprivredi“. Oni su naveli da će, ukoliko u toku dana ne dobiju poziv za sastanak iz Vlade Srbije, radikalizovati proteste koji su počeli 11. februara blokadom puteva. Poziv su, kako su naveli, uputili premijeru i članovima Vlade Srbije kako bi zajednički rešili problem koji „eskalira i ozbiljno ugrožava celokupnu primarnu poljoprivrednu