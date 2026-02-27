Demokrate u Odboru za nadzor traže da Tramp bude saslušan

Svedočenje Hilari Klinton označilo je početak dvodnevnih saslušanja, tokom kojih će sutra iskaz dati i bivši predsednik, njen suprug Bil Klinton

VAŠINGTON – Demokrate u Odboru za nadzor Predstavničkog doma Kongresa SAD zatražile su danas da američki predsednik Donald Tramp bude „odmah” saslušan pred tim odborom u istrazi slučajeva povezanih sa dokumentima osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina. Oni su izneli taj zahtev u trenutku kada je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton davala iskaz pred Predstavničkim domom američkog Kongresa iza zatvorenih vrata i navela da nikada nije upoznala
