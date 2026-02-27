U četvrtom kvartalu 2025. godine broj zaposlenih lica iznosio 2.828.200

U četvrtom kvartalu 2025. godine broj zaposlenih lica iznosio 2.828.200

U četvrtom kvartalu 2025. godine broj zaposlenih lica iznosio je 2.828.200, a broj nezaposlenih 276.900, objavio je danas Republički zavod za statistiku.

Stopa zaposlenosti iznosila je 50,5 odsto, a stopa nezaposlenosti 8,9 odsto. Prema podacima Ankete o radnoj snazi, u četvrtom kvartalu 2025. godine broj zaposlenih lica iznosio je 2.828.200, broj nezaposlenih 276.900, dok je broj stanovnika van radne snage iznosio 2.493.300. U odnosu na isti kvartal 2024. godine, došlo je do smanjenja broja zaposlenih lica za 66.700, porasta stanovništva van radne snage za 31.100 i blagog porasta nezaposlenih lica za 3.800. Stopa
