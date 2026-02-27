U Prijepolju obeležene 33 godine od zločina u Štrpcima: „Nećemo pristati na zaborav i relativizaciju“

PP media pre 3 sata
U Prijepolju obeležene 33 godine od zločina u Štrpcima: „Nećemo pristati na zaborav i relativizaciju"

Prijepolje – Polaganjem venaca kod spomen kompleksa u Šarampovu danas je u Prijepolju obeležena 33. godišnjica otmice i ubistva putnika iz voza u Štrpcima.

Cveće su položile delegacije Opštine Prijepolje, Bošnjačkog nacionalnog vijeća, predstavnici brojnih političkih partija, kao i porodice ubijenih. Prethodno je u zgradi Opštinske uprave organizovan prijem za porodice žrtava, kojima su tradicionalno uručena novčana sredstva kao vid podrške i solidarnosti lokalne zajednice. Foto: A.Rovčanin Tog 27. februara 1993. godine voz broj 671, koji je saobraćao na relaciji Beograd–Bar, zaustavljen je u stanici Štrpci, gde je
Ključne reči

PrijepoljeBeograd Bar

