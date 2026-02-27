Izbori u Kuli: Proglašene liste SNS-a i "Mladi za Kulu"

Radio 021 pre 2 sata  |  Danas
Izbori u Kuli: Proglašene liste SNS-a i "Mladi za Kulu"

Lista Mladi Kule (Glas Mladih opštine Kula) koja je juče predata Opštinskoj izbornoj komisiji, vraćena je da dopuni nedostatke u roku od 48 sati i nije proglašena.

Opštinska izborna komisija proglasila je dosad listu "Aleksandar Vučić – Kula, naša porodica", nakon što je podnosilac liste otklonio nedostatke tako što je potpise 4.100 birača koji podržavaju izbornu listu dostavio složene po azbučnom redu, piše Danas. Ovu listu koja ima 37 kandidata za odbornike čine Srpska napredna stranka, Socijalistička partija Srbije, Savez vojvođanskih Mađara, Srpska radikalna stranka i Zajednica Srba. Izborna komisija je kao drugu
