Popević: Dačić 48 sati na mehaničkoj ventilaciji; Vučić: Razumeo sam da su parametri nešto bolji

RTS pre 35 minuta
Pomoćnik direktora Klinike za pulmologiju dr Spasoje Popević ponovio je da je zdravstveno stanje potpredsednika Vlade i ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića trenutno stabilno, ali da je isuviše rano za bilo kakve prognoze.

Popević je u izjavi novinarima ispred Klinike za pulmologiju, gde je Dačić pre dva dana hospitalizovan zbog teške upale pluća, naveo da se lider Socijalističke partije Srbije nalazi na mehaničkoj ventilaciji 48 sati, što je, kako je naglasio, kratak period za procenu ishoda u "ovako ozbiljnom stanju". Istakao je da predstoji još mnogo terapijskih i medicinskih postupaka. "Njegovo stanje je trenutno stabilno i nadam se da ćemo moći nešto više da vam kažemo i verujem
