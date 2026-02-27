Turska favorit – šta Srbija može da iskoristi

RTS pre 1 sat
Turska favorit – šta Srbija može da iskoristi

Turska protiv Srbije u kvalifikacijama za Mundobasket ulazi u meč kao favorit sa osam igrača koji nastupaju u Evroligi. Uvod utakmice mogao bi da odredi čitav tok, ukoliko Turska iskoristi kontranapade i uđe u seriju pogodaka.

Košarkaška reprezentacija Srbije u duel protiv Turske ulazi sa rezultatskim imperativom koji prevazilazi trenutni plasman. Prvo mesto u grupi C nosi prednost u prenosu bodova u drugu fazu kvalifikacija, a samim tim i značajno povoljniju poziciju na putu ka Svetskom prvenstvu 2027. godine. Ono što ovaj meč čini kompleksnim i zanimljivim jeste i taktička priprema trenera. Srpski selektor Dušan Alimpijević gradi igru na defanzivnoj strukturi, disciplini u rotacijama i
Ključne reči

Svetsko prvenstvoEvroligaTurskaDušan Alimpijević

